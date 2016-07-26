Несвоевременный ремонт красноярских дорог может стоить подрядчику 9,5 млн рублей

Красноярское «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» решило отсудить у дорожников крупную неустойку. Накануне представители МКУ «УДИБ» подали иск к ООО «ПромСтрой», с которым заключили несколько муниципальных контрактов на ремонт дорог в Красноярске. Информацию об этом распространила пресс-службы Арбитражного суда Красноярского края.

В исковых заявлениях представители МКУ «УДИБ» пояснили, что коммерческая организация не выполнила в установленные графиком сроки работы по ремонту улиц. «Основанием для обращения в суд послужил факт неисполнения 5 предписаний об устранении нарушений при выполнении ремонтных работ на улицах Шахтеров, Железнодорожников, Красномосковская, Елены Стасовой, Крупской, Баумана, Академгородок, Водопьянова, Мичурина, Семафорная, 60 лет СССР, Марковского, Копылова, Бограда, Калинина, на проспекте Свободный и других», — пояснили в пресс-службе суда.

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Предписания выдали дорожникам в июне. В них МКУ «УДИБ» требовал своевременно выполнить работы, предусмотренные календарным графиком муниципального контракта — на 67 улицах города надо было провести ремонт однослойного асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм. В июле стало понять, что подрядчик нарушил график. Поэтому представители УДИБ решили взыскать с фирмы неустойку в размере более 9,5 млн рублей.

Будут ли приняты к рассмотрению исковые заявления Арбитражный суд решит в течение 5 дней.