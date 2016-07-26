Красноярцам показали багажную систему нового терминала аэропорта «Емельяново»

В красноярском аэропорту «Емельяново» отчитались о завершающей стадии строительства нового терминала. 21 ноября в пресс-службе аэропорта рассказали, что в настоящее время строительные леса сменяются чистыми витражами, а оборудование проходит завершающие тестирования.

В пример там привели современную багажную систему, которая имеет 5 уровней досмотра и автоматическую сортировку, проверке подвергаются до 1560 сумок в час. В нее встроены интроскопы, которые анализируют атомарную массу вещества.

«Делаем все, чтобы новый аэропорт был удобным и безопасным для наших пассажиров», — подытожили в аэропорту.

В работу новый терминал обещают запустить в декабре этого года. Перед этим, 16 декабря, 500 добровольцев протестируют его. Новый терминал будет иметь пропускную способность не менее 2,5 млн пассажиров в год. Обслуживать он будет как внутренние, так и международные рейсы. В аэровокзале площадью 50 тыс. кв. метров оборудуют 6 телескопических трапов, 4 эскалатора, 21 лифт и 4 подъемника.