Из «Емельяново» перестали летать регулярные рейсы в Таиланд

Красноярский аэропорт «Емельяново» представил новое расписание, из которого исчезли регулярные рейсы в Таиланд, но стало проще летать по России. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Зимнее расписание полетов будет действовать с 29 октября 2017 по 24 мартa следующего года. В этот период летать через «Емельяново» будут 27 российских и зарубежных авиаперевозчиков по 55 направлениям.

Из новинок в расписании — возможность улететь в Магадан с авиакомпанией «ИрАэро», полеты авиакомпании «Ямал-Авиа» в Санкт-Петербург, рейсы «Победы» в Новосибирск и возможность добраться до Екатеринбурга с «Уральскими авиалиниями».

Материалы по теме Красноярцам показали изнутри новый терминал аэропорта «Емельяново»

Кроме этого, в пресс-службе рассказали, что «Аэрофлот» запустил вечерний рейс в Москву (аэропорт Шереметьево). Самолет будет улетать ежедневно в 21:40. Всего полеты в столицу России будут выполнять 7 авиакомпаний.

В новом сезоне из расписания исчез популярный у красноярцев регулярный рейс в Бангкок. Теперь в Таиланд можно улететь лишь чартерными рейсами Pegas Fly и Azur Air. Также прекратилось прямое авиасообщение с Антальей (Турция). На замену красноярцам предлагают регулярные рейсы в Китай и Вьетнам.