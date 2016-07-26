Житель Минусинска помог поймать пьяного водителя, который сбил ребенка

Сотрудники ГИБДД поблагодарили 27-летнего жителя Минусинска, который помог им поймать пьяного водителя, сбившего ребенка.

Все произошло в октябре. Водитель ВАЗа наехал на 5-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Неравнодушный очевидец сообщил об этом в полицию и пустился в погоню за нарушителем. Задержали его подоспевшие дорожные полицейские.

46-летний водитель был пьян — это подтвердило освидетельствование. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста и лишил водительских прав — до июня 2018 года.

Пострадавшему ребенку оказали разовую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как рассказали в пресс-службе краевой ГИБДД, неравнодушному жителю Минусинска, который помог поймать водителя, вручили грамоту и поблагодарили за активную гражданскую позицию.