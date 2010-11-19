Наездил на два года: против пьяного водителя в Железногорске возбудили уголовное дело

Житель Железногорска, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, попал под уголовное дело, сообщают в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Вчера вечером сотрудники полиции заметили автомобиль «Нива», который двигался по тротуару. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Однако ему это не удалось.

После задержания выяснилось, что управлял машиной 28-летний мужчина. Он был пьян. К тому же, в 2016 году за аналогичное правонарушение его лишили прав.

Как рассказали Newslab.ru в краевом ГИБДД, внятно объяснить причину своего проступка мужчина не смог, заявив лишь, что «нужно было ехать по делам».

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание по ней – 2 года лишения свободы с запретом на три года занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Автомобиль нарушителя изъят и помещен на спецстоянку.