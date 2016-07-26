Снегопад и продовольственная ярмарка: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в среду, 22 ноября.

С 10 утра в городе ожидается настоящий снегопад: за несколько часов нападает целый сантиметр снега. Зато будет достаточно тепло, всего −3°C. Скорее всего, из-за снега будут пробки, так что будьте внимательны на дороге.

Красноярцы смогут бесплатно попробовать (и купить) фермерские продукты в честь дня рождения Железнодорожного района. С 10:00 до 16:00 на площади перед музыкальным театром (проспект Мира, 129) пройдет продовольственная ярмарка. Свои продукты привезут около 100 фермеров. Там будет бесплатная дегустация, в мэрии заявили, что договорились об этом.

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С 12:00 до 13:00 специалисты мэрии ответят на вопросы красноярцев о нюансах земельных отношений. Например, если вы не знаете, как оформить права на землю, или как узаконить построенный на участке гараж, — звоните на прямую линию, специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации все расскажут. Телефоны прямой линии: 211-71-17, 211-57-89.

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