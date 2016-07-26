Красноярцев ожидает резкое похолодание к выходным

Наступившая рабочая неделя в Красноярске будет достаточно теплой. По данным Гидрометцентра, в понедельник, вторник и четверг днем в городе ожидается −4°C, в среду будет немного теплее — −3 °C. Температура воздуха ночью с понедельника по четверг будет держаться в районе −7 ... −9°C. Также синоптики обещают, что на протяжении этих четырех дней будет облачно и небольшой снег.

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Резкое похолодание наступит в пятницу, когда столбики термометров днем опустятся до −17°C, а ночью до −21°C.

Днем в субботу днем синоптики обещают −9°C, в воскресенье — −4°C. Температура ночью также будет понижаться: в субботу в темное время суток ожидается −22°C, в воскресенье — −17°C. В конце недели ожидается переменная облачность и без осадков.