Лучшим аграриям Красноярского края вручили «Золотой колос»

17 ноября в Красноярске прошло вручение знаков отличия «Золотой колос» предприятиям, которые стали лидерами в своем направлении.

Напомним, на минувшей неделе завершился юбилейный XXV Агропромышленный форум Сибири, на котором подвели итоги сельскохозяйственного года и презентовали последние достижения в области АПК. Одним из мероприятий форума стало награждение лучших предприятий знаком отличия «Золотой колос». Эта награда появилась в Красноярском крае в прошлом году и стала традиционной.

«Золотой колос» вручался предприятиям по сферам деятельности. Так, за наивысшую урожайность зерновых и зернобобовых культур «Золотой колос» получила Агрофирма «Учумская» Ужурского района. Сбор урожая стал рекордным для региона — 45,8 центнеров с гектара при среднекраевом — 23,3. Наивысший урожай картофеля в этом году показал производственный кооператив «Аленушка» Березовского района.

Больше всего овощей в этом сезоне вырастили на ООО «Искра» Рыбинского района. Лучшим фермерским хозяйством в растениеводстве и животноводстве признано КФХ «Пахарь» Иланского района. Предприятием-лидером в молочном скотоводстве стала компания АО «Солгон» Ужурского района, в мясном скотоводстве — АО «Интикульское» Новоселовского района, в свиноводстве — АО «Свинокомплекс „Красноярский“». Лучшим предприятием птицеводства стала «Птицефабрика „Заря“».

За наивысший рост объемов производства продукции среди предприятий пищевой промышленности награду получил АО «Молоко» из Минусинска, еще одним победителем в этой отрасли стал АО «Искра» Ужурского района. «Золотой колос» среди сельскохозяйственных кооперативов получил СПК «Туран» Краснотуранского района.

«С прошлого года мы отмечаем ваши достижения особым образом — путем вручения знака „Золотой, серебряный и бронзовый колос“. Надеемся, что эта награда займет почетное место среди других ваших наград, которые у вас уже есть или обязательно появятся. Ведь здесь собрались настоящие профессионалы своего дела. Я считаю, что люди, добившиеся таких высоких результатов в зоне рискованного земледелия, взявшие на себя заботу о селах и деревнях — это наш золотой запас. Это наше достояние, которое нужно беречь, ценить, которое нужно ставить в пример. Об успехах которого надо говорить с самых высоких трибун. Еще раз от всей души поздравляю с Днем Урожая всех, кем славится русская земля», — подчеркнул на вручении наград и.о. заместителя председателя правительства — министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Отметим, что в ходе празднования Дня урожая аграрии Красноярского края получили и другие награды. Например, высокую урожайность по итогам уборочной кампании отметили знаками отличия «За трудовые услуги» и новыми автомобилями отечественного производства.