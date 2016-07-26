В Назарово дорожные полицейские устроили погоню за подростком на санках (видео)

В Назарово подросток без прав катал друзей на санках за машиной. Сотрудники пресс-службы дорожной полиции опубликовали видео погони за ним.

Автомобиль ВАЗ привлек внимание дорожных полицейских на одной из улиц Назарово. Дежуривший на дороге инспектор ДПС решил остановить машину и заметил, что к автомобилю привязаны санки с детьми. Водитель проигнорировал требования об остановке и ускорился. Полицейские решили начать погоню за нарушителем.

«В ходе движения несовершеннолетние пассажиры отцепили санки и остановились на заснеженной обочине. Водитель попытался скрыться, допуская грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», — пояснили в пресс-службе.

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Погоня закончилась во дворе дома, куда свернул ВАЗ. Водителем оказался 16-летний подросток, который сел за руль автомобиля без прав.

Мальчику грозит наказание по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ за перевозку людей вне кабины автомобиля. Кроме этого ему грозит несколько штрафов за различные правонарушения на общую сумму больше 30 тыс. рублей. Скорее всего, родителям мальчика грозит наказание за неисполнение родительских обязанностей — информацию о происшествии дорожные полицейские уже передали в полицию.