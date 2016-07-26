Мужчина сообщил о минировании квартиры, в которую его не пускали

37-летнему жителю Канска грозит до 3 лет колонии за ложное сообщение о минировании, сообщили в пресс-службе полиции Красноярского края. Инцидент произошел в августе этого года в многоквартирном доме поселка Строителей.

Родственники пьяного мужчины не пускали его домой и он решил пошутить над ними — анонимно позвонил в полицию и сообщил о минировании одной из комнат. Прибывшие полицейские не нашли в квартире никаких подозрительных вещей, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов.

Через некоторое время оперативники вычислили и задержали звонившего. Минимальное наказание, которое грозит мужчине за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, — штраф в размере до 200 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы на срок до 3 лет. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлены в суд.