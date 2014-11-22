Главному по наружной рекламе в Красноярске грозит дисквалификация

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Красноярскому краю потребовало лишить права занимать должности в органах власти (дисквалифицировать) заместителя управления архитектуры администрации Красноярска Алексея Аксютенко, который курирует размещение наружной рекламы в городе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Интерес антимонопольщиков к чиновнику и действиям управления возник после заявления компании «РосЕвроДевелопмент — Красноярск» о том, что они нарушают закон о конкуренции — в частности, создают преимущества для двух компаний («Медиаград» и «Рекламные технологии»), не допуская на рынок установки и эксплуатации этих рекламных конструкций другие фирмы.

Примечательно, что, по данным системы «Контур-Фокус», одним из конечных владельцев «Медиаграда» и «Рекламных технологий» является Алексей Зубарев. По информации источника Newslab.ru — это сын депутата Государственной Думы России Виктора Зубарева.

Проверка УФАС подтвердила претензии девелоперов. К тому же, выяснилось, что управление архитектуры согласовывало с «Медиаградом» и «Рекламными технологиями» места под рекламу, которые им выделяла.

Все это послужило основанием для возбуждения дела против городского управления и Алексея Аксютенко.

«Его материалы будут переданы уполномоченному должностному лицу Красноярского УФАС России для рассмотрения вопроса о направлении в Арбитражный суд Красноярского края заявления о привлечении Аксютенко к административной ответственности в виде дисквалификации (лишение права занимать определенные посты в органах власти — прим. ред)».

Помимо этого информация о допущенных Управлением архитектуры нарушениях будет передана в прокуратуру Красноярского края для возбуждения против виновных чиновников уголовного дела.

Это уже не первый раз, когда Алексей Аксютенко попадает в поле зрения антимонопольщиков. В сентябре 2016 года его уже штрафовали за аналогичные правонарушения.