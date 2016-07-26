Сотрудниц минобразования Красноярского края не стали наказывать за сомнительные бюджетные траты

Сотрудники министерства образования Красноярского края, нарушившие закон о конкуренции, продолжают работать в его структурах. Об этом Newslab.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, с 2012 года в конкурсах на поставку оргтехники в министерство и подведомственные ему учреждения выигрывала компания «Сервис-Енисей Плюс», учредителем и директором которой, по данным системы «Контур.Фокус», является Ирина Пустошилова — родственник специалиста отдела финансового учета, отчетности, контроля исполнения бюджета ведомства Татьяны Пустошиловой, занимавшейся подготовкой торгов.

«Конкурсная документация, которую готовила Пустошилова, содержала массу характеристик, ограничивающих конкуренцию, — рассказывает источник, ссылаясь на решение УФАС по Красноярскому краю, — например, требовался определенный материал изготовления устройства».

В итоге за все время действия этой схемы с компанией «Сервис-Енисей Плюс» минобр заключил контракты на общую сумму свыше 271 млн рублей.

Это не единственный случай злоупотреблений в министерстве образования края. Начальник отдела финансового учета, отчетности, контроля исполнения бюджета ведомства Надежда Белимова в 2011 году пролоббировала переход ведомства на бухгалтерскую программу «WinAC» — более дорогой аналог «1С Бухгалтерии», которой пользуются в других министерствах.

Разработчиком и держателем прав на «WinAC» является гражданский муж Белимовой — Андрей Глухов. В итоге за пользование этим продуктом министерство заплатило несколько десятков миллионов рублей.

«После того, как информация об этих двух действиях сотрудников минобра была обнародована, они уволились из министерства по собственному желанию, — рассказывает собеседник Newslab.ru, — однако практически сразу были устроены в подведомственное ему госучреждение „По обеспечению жизнедеятельности краевых государственных учреждений“ (КГКУ „ОЖКГУ“)».

Примечательно, что сразу после добровольного увольнения обеих чиновниц функции, которые они исполняли в министерстве, признали непрофильными и передали в в КГКУ «ОЖКГУ», где Белимова и Пустошилова работают по сей день.

В министерстве образования края отказались комментировать ситуацию, попросив корреспондента Newslab.ru отправить официальный запрос, на который по закону о СМИ они должны будут ответить в течение 10 дней.