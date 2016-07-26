Мэр Сосновоборска может потерять свое место

Главу Сосновоборска Сергея Пономарева могут отправить в отставку за нарушения закона, допущенные при управлении имуществом города. Об этом Newslab.ru рассказали в правоохранительных органах.

Дело в том, что некоторое время назад администрация Сосновоборска передала ресурсоснабжающим организациям города и края ряд объектов водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.

В конце прошлого года УФАС по Красноярскому краю нашло в этих сделках признаки нарушения антимонопольного законодательства и признала их незаконными. Тогда же было принято решение направить в Арбитражный суд Красноярского края заявление о привлечении к административной ответственности главы Сосновоборска, который и подписал документы о передаче означенных выше объектов.

Администрация Сосновоборска попыталась оспорить решение УФАС, но доводы чиновников не убедили суд, который признал выводы антимонопольщиков обоснованными.

Таким образом, теперь мэру Сосновоборска грозит административное наказание вплоть до дисквалификации на один год — он будет вынужден уйти в отставку и в течение оговоренного срока не сможет работать во властных структурах.