В Красноярске стартовал зимний этап конкурса «Самый благоустроенный район»

В Красноярске начинается зимний этап конкурса «Самый благоустроенный район», сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии. В этом году он пройдет в краевой столице впервые.

В Красноярске выберут самый лучший зимний двор. Начинать работу и подавать заявки на участие в конкурсе можно уже сейчас. Номинация «Лучший зимний двор многоквартирного дома» предполагает состязание самых праздничных и удобных дворовых территорий.

«Если в вашем дворе принято наряжать ёлку, строить снежные или ледовые городки, обустраивать горки, катки и другие пространства для зимних развлечений, а также воплощать в жизнь любые другие зимние креативные идеи, нужно лишь подать заявку. Их принимают в администрации каждого района», — рассказали в пресс-службе.

Как и летом, конкурс проводится в два этапа: предварительный (районный) этап проходит с 20 ноября по 15 декабря. В каждом районе будет создана конкурсная комиссия. В нее войдут представители общественности, специалисты администрации города и района, специалисты по благоустройству и озеленению территорий, охране природы и экологии, архитекторы, а также независимые эксперты — победители прошлогодних этапов конкурса. Комиссия оценит все дворы и определит тех, кто стал лучшим в своем районе. Затем победители районного этапа будут соревноваться между собой в основном (городском) этапе. Он будет проходить с 26 по 30 декабря.

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Победитель зимней номинации выиграет грант в размере 100 тысяч рублей. Его можно потратить на дальнейшее благоустройство и развитие своего двора. Награды предусмотрены и за второе и третье места — 75 000 и 50 000 рублей соответственно. Кроме того, победа в зимней номинации значительно повышает шансы района на победу в конкурсе «Самый благоустроенный район Красноярска — 2018».

Напомним, в летнем этапе конкурса этого года самым благоустроенным был признан Советский район Красноярска.