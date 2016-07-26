«Фигуры ниже, горок больше»: мэр рассказал, как будет выглядеть новогодний ледовый городок

Глава города рассказал, как будет выглядеть главная городская елка Красноярска.

Как пояснил глава города Сергей Ерёмин, в этом году городская елка останется на острове Татышев. Ее уже начали собирать. Представители мэрии договорились с подрядчиком об увеличении количества световых программ — их будет больше 50. Сергей Ерёмин заверил, что в этом году в мэрии обязательно учтут прошлогодние претензии к детскому городку и сделают больше горок.

«В этом году мы принципиально ушли от „высокого зодчества“ ледяного — у нас были большие ледяные фигуры и мало горок. Мы попытаемся сделать 15 ледяных горок, не ослабляя при этом ледяную архитектуру. Она будет, понятно, пониже. На мой взгляд, кроме того, чтобы полюбоваться этими фигурами — это должен быть центр веселья для горожан. Ребятишки должны визжать от радости и количество горок мы существенно увеличим», — пояснил глава города.

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Подрядчик, который будет делать этот городок, будет обслуживать горки и фигуры до тех пор, пока их не снесут.

Пока дети будут кататься на многочисленных горках, родители смогут погреться в теплых кафе в новых павильонах, которые готовы к открытию.

Как и в прошлом году, этой зимой на острове пройдет фестиваль «Волшебный лед Сибири». По словам Сергея Ерёмина, конкурс пройдет в новогодние каникулы — участники приедут в Красноярск 3 января и 5 января уже начнут создавать ледовые и снежные фигуры.

Еще одной точкой притяжения для горожан в мэрии пообещали сделать набережную Енисея. С сегодняшнего дня там включат новое освещение, а в ближайшее время, в районе Центрального парка, откроют новый каток.

К оформлению центральных улиц Красноярска мэрия планирует привлечь бизнесменов, которые должны будут оформить свою витрину, вывеску и пространство рядом с магазином. «В жизни города не должно быть равнодушных людей. Те, кто занимается предпринимательством, оказывает услуги питания — каждый должен оформить свое пространство», — пояснил Сергей Ерёмин.