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Сеть ресторанов «Сёгун» запускает доставку в Красноярске
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Сеть ресторанов «Сёгун» запускает доставку в Красноярске

23 ноября 11:44
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Сеть ресторанов быстрого питания «Сёгун» объявила о запуске службы доставки в Красноярске. По словам основателя компании Максима Антипова, путь к этому решению занял семь лет.

«Сёгун» входит в тройку самых крупных компаний Красноярского края по японской кухне и работает в различных форматах: фаст-фуд по-японски, ресторан и доставка. В Красноярске же компания была представлена только в формате фаст-фуда.

«За семь лет мы изучили свою аудиторию, ее предпочтения, работали в формате доставки в Канске, Бородино, Зеленогорске, а теперь готовы и к запуску в Красноярске. У нас особенное отношение к тому, что мы делаем. Например, в 2016-м году „Сёгун“ прошел полный аудит кухни от московской компании „Ресстим“, по результатам которого состояние всех кухонь ресторанов высоко оценили по уровню чистоты, безопасности и организации процессов. Что добавило нам уверенности в решении открыть доставку», — уточнил Максим Антипов.

До этого в формате доставки «Сёгун» работал в Канске, Бородино, Зеленогорске, а теперь и в Красноярске
Фото: компания «Сёгун»
Основатель компании Максим Антипов.
Фото: компания «Сёгун»
В 2016-м году «Сёгун» прошел полный аудит кухни от московской компании «Ресстим», по результатам которого состояние всех кухонь ресторанов высоко оценили по уровню чистоты, безопасности и организации процессов.
Фото: компания «Сёгун»
Сёгун" входит в тройку самых крупных компаний Красноярского края по японской кухне.
Фото: компания «Сёгун»
Блюда, представленные в меню компании «Сёгун».
Фото: компания «Сёгун»

Воспользоваться услугами доставки красноярцы смогут с 23 ноября. Подробнее об условиях и ассортименте можно узнать на сайте компании.

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