Сеть ресторанов «Сёгун» запускает доставку в Красноярске

Сеть ресторанов быстрого питания «Сёгун» объявила о запуске службы доставки в Красноярске. По словам основателя компании Максима Антипова, путь к этому решению занял семь лет.

«Сёгун» входит в тройку самых крупных компаний Красноярского края по японской кухне и работает в различных форматах: фаст-фуд по-японски, ресторан и доставка. В Красноярске же компания была представлена только в формате фаст-фуда.

«За семь лет мы изучили свою аудиторию, ее предпочтения, работали в формате доставки в Канске, Бородино, Зеленогорске, а теперь готовы и к запуску в Красноярске. У нас особенное отношение к тому, что мы делаем. Например, в 2016-м году „Сёгун“ прошел полный аудит кухни от московской компании „Ресстим“, по результатам которого состояние всех кухонь ресторанов высоко оценили по уровню чистоты, безопасности и организации процессов. Что добавило нам уверенности в решении открыть доставку», — уточнил Максим Антипов.

Воспользоваться услугами доставки красноярцы смогут с 23 ноября. Подробнее об условиях и ассортименте можно узнать на сайте компании.