Прокуратура не будет смягчать приговор сотруднице колонии, забившей до смерти младенца

Прокуратура не нашла поводов для смягчения наказания сотруднице колонии, которую признали виновной в смерти ее 5-месячной дочери.

В надзорном ведомстве напомнили, что следователи доказали вину 23-летней инструктора-кинолога исправительной колонии в Сосновоборске в том, что она убила свою 5-месячную дочь, нанеся ей несколько ударов по голове. Сначала суд решил наказать женщину ограничением свободы на 1 год и тут же амнистировал. Но сотрудники прокуратуры подали апелляцию и добились для нее реального заключения — пять лет. Сама женщина настаивала на своей невиновности. Ее мать даже разместила петицию на портале change.org в которой рассказала, что следователи сразу предвзято отнеслись к молодой матери и не рассматривали возможную вину отца ребенка, с которым женщина развелась.

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Очередная попытка обжаловать приговор привела к его ужесточению. Сейчас бывшая сотрудница колонии отбывает наказание — 6 лет в исправительном учреждении общего режима. Дома ее ждет сын, которого она родила во время следствия по делу о гибели девочки.

«Собранные стороной обвинения доказательства позволили суду вынести справедливый обвинительный приговор, назначив осужденной наказание, соразмерное содеянному. Прокуратура края, проверив законность приговора в порядке надзора, не нашла оснований для его обжалования», — отметили в надзорном ведомстве.