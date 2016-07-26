Женщина обвинила суд в жестокости к дочери, которая убила 5-месячного ребенка

Красноярка просит вернуть внуку мать, которую осудили за убийство дочери-младенца. Жительница краевого центра Светлана Золоторевич разместила петицию на портале change.org.

Женщина рассказала, что ее дочь Снежанну осудили за смерть 5-месячной дочери. Девочка погибла в 2013 году, по версии следствия, после того, как женщина несколько раз ударила ее по голове. В краевой прокуратуре рассказали, что окончательный приговор 23-летней инструктору-кинологу исправительной колонии Сосновоборска вынесли в феврале 2017 года. Сначала суд решил наказать женщину ограничением свободы на 1 год и тут же амнистировал. Но сотрудники прокуратуры подали апелляцию и добились для нее реального заключения — пять лет. Наказание она должна была отбывать с 2029 года — за время следствия женщина родила сына и суд решил дать ей возможность воспитывать его до 14 лет. Бывшая сотрудница колонии подала еще одну апелляцию, но суд не отменил наказание, а увеличил срок до 6 лет и женщину сразу отправили в колонию общего режима.

Мать молодой женщины утверждает, что следователи предвзято отнеслись к ее дочери и не рассматривали возможную причастность к гибели ребенка его отца и родных.

«Следствие с первых минут возбуждения уголовного дела велось с обвинительным уклоном только против Снежанны, хотя накануне случившегося с ребенком водились и свекровь, и отец ребенка», — пояснила женщина.

Светлана Золоторевич заявила, что с отцом девочки дочь в разводе, он «нигде не работает, постоянно пьет и живет за счет матери». Через три месяца после суда он и его родители подали иск о возмещении им морального ущерба — они требуют два миллиона рублей. Петицией красноярка хочет привлечь внимание к делу своей дочери со стороны Верховного суда и Генеральной прокуратуры России и добиться его пересмотра.

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