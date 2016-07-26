Богучанская ГЭС проводит творческие конкурсы для школьников

Богучанская ГЭС проводит два творческих конкурса для школьников города Кодинска и Кежемского района. Оба конкурса приурочены ко Дню энергетика и направлены на привлечение внимания общественности к теме возобновляемых источников энергии и энергосбережению. Главная цель — развитие интереса к передовым достижениям науки и техники, а также к работе энергетиков.

В первом конкурсе «Богучанская ГЭС: Энергия творчества» могут принять участие школьники 4-11 классов из Кодинска и Кежемского района. Задача участников — представить сочинения о роли возобновляемых источников энергии в экономике России и мира, о перспективах развития ВИЭ и энергетической отрасли в целом. Победителем станет автор, который сможет наиболее полно и самостоятельно раскрыть заданную тему, снабдив текст иллюстрациями.

На конкурс «Горжусь своей семьей» принимаются поделки, отображающие историю и настоящее Богучанской ГЭС. Это могут быть модели, выполненные из различных материалов, включая элементы готовых конструкторов, связанные с возобновляемыми источниками энергии. К конкурсу допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Принять участие в конкурсе могут дети сотрудников станции.

Оба конкурса пройдут с 22 ноября по 22 декабря. Условия проведения и форму заявки можно найти на сайте станции в разделе «Проекты».