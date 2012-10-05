Сотрудники Богучанской ГЭС провели экскурсию для учеников Энергокласса

Сотрудники ПАО «Богучанская ГЭС» организовали экскурсию для учеников Энергокласса и Инженерного класса Центра дополнительного образования детей Кодинска. Экскурсию провел заместитель начальника оперативной службы станции Евгений Сусликов.

Он познакомил будущих инженеров с принципом работы гидроэлектростанции и показал Центральный пульт управления — место, куда стекается вся информация о работе ГЭС. Мероприятие приурочено к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче.

В рамках фестиваля Богучанская ГЭС и Центр дополнительного образования проведут конкурс для школьников «#БоГЭСВместеЯрче». Он стартует с 15 сентября. Цель конкурса — привлечь внимание учащихся к теме повышения энергоэффективности, бережному отношению к энергоресурсам страны и труду энергетиков.

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На конкурс будут приниматься селфи детей с установками на базе возобновляемых источников энергии (ветрогенератор, солнечная батарея, ГЭС и прочее), короткие рассказы на тему энергосбережения или энергоэффективности, плакаты или слоганы, призывающие беречь электроэнергию. Участие в конкурсе могут принять школьники 4-11 классов Кодинска и Кежемского района, подписавшие «Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России».

Для самых младших учащихся Центра дополнительного образования — четвероклассников — с 15 сентября начнутся занятия, на которых в игровой форме ребятам расскажут, как сделать «умным» и энергоэффективным любой дом или квартиру.