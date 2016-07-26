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На красноярском заводе погиб рабочий
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На красноярском заводе погиб рабочий

23 ноября 15:00
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На Сибирском инструментально-ремонтном заводе погиб рабочий. Как рассказали в Следственном комитете, сообщение о ЧП поступило днем 22 ноября.

46-летний слесарь занимался ремонтом экскаватора в цехе. По неустановленным пока причинам на мужчину упала тяжелая металлическая конструкция под названием траверса. Рабочий погиб от полученных травм. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Цеха Сибирского инструментально-ремонтного завода расположены на 20-м километре Енисейского тракта под Красноярском.

Здание цеха завода на Енисейском тракте
Фото: fotki.yandex.ru/users/st-melnikov
Цех Сибирского инструментально-ремонтного завода
Фото с сайта предприятия

Завод был образован на базе производства ныне разорившегося «Крастяжмаша» и сейчас является одним из крупнейших машиностроительных предприятий края.

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