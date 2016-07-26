На красноярском заводе погиб рабочий

На Сибирском инструментально-ремонтном заводе погиб рабочий. Как рассказали в Следственном комитете, сообщение о ЧП поступило днем 22 ноября.

46-летний слесарь занимался ремонтом экскаватора в цехе. По неустановленным пока причинам на мужчину упала тяжелая металлическая конструкция под названием траверса. Рабочий погиб от полученных травм. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Цеха Сибирского инструментально-ремонтного завода расположены на 20-м километре Енисейского тракта под Красноярском.

Завод был образован на базе производства ныне разорившегося «Крастяжмаша» и сейчас является одним из крупнейших машиностроительных предприятий края.