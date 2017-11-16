На строительстве улицы Волочаевская погиб рабочий

В Красноярске при строительстве ливневки на ул. Волочаевская погиб рабочий. Информацию об этом подтвердил первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Несчастный случай произошел вчера, 15 ноября, около 16:30 на стройке дороги от четвертого моста через Енисей, в районе дома № 30 на ул. Чкалова.

«На улице Волочаевская компания „СибТрансСпецСтрой“ выполняла работы по устройству ливневой канализации. Экскаватор вырыл котлован, в него спустились два рабочих. Они выполняли там вручную работы по укладке ливневой канализации. Произошло осыпание грунта — в районе 2-2,5 куб.метров. Он засыпал рабочих, один из которых погиб на месте, второго придавило. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу», — рассказал Владислав Логинов.

После происшествия на место приехали руководители подрядной организации и следователи. В краевом следственном управлении Следственного комитета пояснили, что погибшему мужчине было 47 лет, его 49-летний коллега находится в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.