Банкнота номиналом в 10 фунтов стерлингов с изображением Чарльза Дарвина перестанет быть законным платежным средством с 1 марта 2018 года. Её заменит новая полимерная купюра. Об этом сообщил Банк Англии. До этого срока старые бумажные банкноты могут использоваться для оплаты товаров и услуг наравне с полимерными, а позже их можно будет обменять на новые только в Банке Англии.

На одной из сторон новой банкноты размещен портрет Джейн Остин — автора известного романа «Гордость и предубеждение». В 2017 году исполняется 200 лет со дня её рождения. Она похоронена в Винчестерском соборе, который также присутствует на банкноте — золотой на лицевой стороне и серебряный на обратной. Рядом с собором изображено перо, которое меняет свой цвет от фиолетового до оранжевого под разными углами наклона. Банкнота снабжена двумя кластерами выпуклых точек, помогающих слепым и частично зрячим людям определять её ценность.

Решение Банка Англии заменить бумажными деньги полимерными было неоднозначно воспринято британским обществом, но никак не сказалось на трейдерах, которые работают на платформе metatrader 4. После сообщения об использовании незначительного количества животного жира при производстве полимеров, вегетарианцы и представители некоторых религиозных общин выступили с протестами. Недавно к критике новых банкнот присоединились и ученые из Оксфорда, которые обнаружили ошибки в надписях на пятифунтовой купюре. Банк Англии, несмотря на критику, продолжит кампанию обмена — на 2020 год запланировано появление полимерных банкнот номиналом 20 фунтов стерлингов. Главный банк страны не только заботится об экологии, но и стремится сэкономить — эффект от внедрения новых банкнот должен составить 100 млн фунтов стерлингов.

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Полимерные деньги широко распространены во всем мире. Впервые они появились в 1983 году. Современные полимерные деньги производятся на основе двуосно-ориентированного полипропилена, имеющего волокнистую, а не пористую структуру. В Канаде, Австралии, Вьетнаме, Новой Зеландии и Румынии используется полностью полимерный банкнотный ряд.



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