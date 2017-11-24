В Красноярске стартовали экскурсии по объектам Зимней универсиады-2019

Дирекция XXVII Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске объявила старт экскурсий по объектам будущих Студенческих игр.

23 ноября прошла первая ознакомительная экскурсия, на которую отправились преподаватели общеобразовательных учреждений. Группа из 30 человек посетила строящиеся объекты: «Ледовую арену» на ул. Партизана Железняка, стадион «Енисей», объект культурного наследия регионального значения стадион им. Ленинского комсомола (Центральный стадион) и крытый каток «Первомайский».

Профессиональный гид рассказала участникам экскурсии много интересных фактов об истории Красноярска, студенческого спорта, будущих объектах Студенческих игр, культурной программе. На объектах участников встречали представители подрядчиков, которым можно было задать вопросы об этапах строительства.

«Перед запуском экскурсий мы провели опрос горожан, в котором приняли участие более 3 000 человек. Итоги опроса показали, что жители Красноярска проявляют большой интерес к подготовке Зимней универсиады-2019 и заинтересованы в посещении многих объектов, топ которых составили: Деревня Универсиады, Центральный стадион, „Платинум Арена Красноярск“. В связи с этим было принято решение организовать серию экскурсий на объекты, чтобы каждый мог увидеть, как идет строительство и задать интересующие вопросы», — рассказал руководитель Дирекции Студенческих игр в Красноярске Максим Уразов.

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«Во врем экскурсии узнала много интересного, оказывается на крыше стадиона „Енисей“ будет установлена уникальная арочная конструкция, но самым большим открытием для меня стали люди, которые строят объекты. Мало того, что они не только профессионалы в своей области, но они ещё и с таким энтузиазмом это делают. Нашим детям обязательно стоит съездить на экскурсию. Такие мероприятия способствуют созданию положительного настроя людей на предстоящее событие», — отметила методист организационно-ресурсного центра Красноярска Елена Бордюгова.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно подготовить коллективную заявку (не менее 20 человек), указать ФИО и контактные данные заявителя и направить ее на электронный адрес excurs@krsk2019.ru. Подробности можно уточнить по телефону: (391) 291- 80-80, добавочный 538, 618.

Для всех желающих разработаны различные маршруты по объектам Зимней универсиады-2019. Так, участники могут посетить кластер «Сопка» «Академии зимних видов спорта», «Платинум Арену Красноярск», Деревню Универсиады и другие объекты. Продолжительность экскурсий составит: 3-4 часа