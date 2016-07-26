В Красноярске открыли центр отбора волонтеров на Зимнюю универсиаду-2019

В красноярском молодежном центре «Доброе дело» (ул. Красномосковская, 42) открыли центр отбора волонтеров для Студенческих игр. Здесь все кандидаты будут проходить собеседование, в результате которого выберут 5 тысяч человек, которые будут помогать во время Зимней универсиады-2019.

Как пояснил руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов, именно после собеседования в этом центре будет приниматься решение, станет человек волонтером или нет. Перед этим претенденты должны зарегистрироваться на официальном сайте Зимней универсиады-2019, подать заявку и пройти тестирование в личном кабинете. Уже после тестирования, которое поможет определить уровень владения английским языком и общую эрудицию кандидата, его пригласят на собеседование в удобное для него время. Центр рекрутинга волонтеров Зимней универсиады-2019 работает с понедельника по субботу, с 13:00 до 21:00.

20-летняя студентка Анастасия Шамрай — одна из тех, кто будет проводить собеседования в центре. Ей тоже предстоит пройти отбор, как и другим волонтерам: «На Студенческих играх я выбрала для себя медицинское направление, буду помогать врачам». Девушка узнала о друзей о том, что в Красноярске идет набор добровольцев для Зимней универсиады-2019: «Волонтер должен быть коммуникабельным, а у меня нет сложностей в общении с людьми. Я думаю, что волонтерство на Студенческих играх — отличный повод повысить свои навыки».

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Максим Уразов поторопил красноярцев: «Желающих очень много, люди со всей России готовы приехать и стать волонтерами. Уже подано около 10 тысяч заявок, мы думаем, что их будет больше 25 тысяч. Всего мы отберем 5 тысяч человек, которые будут помогать во время Студенческих игр. Это будут люди, открытые к общению и обучению. Конечно, мы будем отдавать предпочтение красноярцам. Нам нужны волонтеры, которые будут с любовью рассказывать о своем городе».

Отметим, в настоящее время конкурс проходит только среди жителей Красноярска и продлится до 20 декабря 2017 года. Второй и третий этапы собеседований для кандидатов пройдут весной и осенью 2018 года. Иногородние и иностранные волонтеры смогут пройти интервью при помощи Skype.