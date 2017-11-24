«Красноярскэнерго» презентовал программу снижения рисков травматизма

Во второй день Сибирского энергетического форума участников объединила насыщенная деловая программа: круглые столы, семинары, заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

В работе круглого стола «Технологии безопасности труда. Где подстелить соломку» филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» представил заместитель директора по техническим вопросам — главный инженер филиала Роман Дудин.

В своем выступлении он рассказал об организационных мероприятиях, реализуемых в филиале в рамках программы снижения рисков травматизма, таких как: оценка рисков перед выполнением работ, ежемесячное проведение дней охраны труда, во время которых проводятся занятия на учебно-тренировочных полигонах, инструктажи, проработки возможных ситуаций, изучение нормативной документации, а также реализация контрольных мероприятий.

В заключение Роман Дудин сделал акцент на необходимость воспитания у персонала культуры электробезопасности как передового опыта в предотвращении травм на производстве, а также обратил внимание присутствующих на такую проблему, как подростковый травматизм.

«Работа, которую мы проводим по данному направлению, — проведение уроков по электробезопасности, участие в родительских собраниях, линейках, осмотр электроустановок, распространение памяток — очень большая, но ее недостаточно. Мы говорим, о том, что сейчас на уроках безопасности жизнедеятельности для детей рассказывают про их действия при ядерном взрыве, и при этом не затрагивают тему безопасности обращения с электричеством, которое повсеместно окружает подростков. Почему бы это не исправить. Предлагаем включить в школьную программу (ОБЖ): два раза в год перед летними каникулами и в начале учебного года проводить такие уроки, и мы готовы в этом участвовать, предоставить всю необходимую информацию», — отметил он.

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В ходе проведения круглого стола прозвучали доклады краевой федерации профсоюзов и надзорных органов, представители которых обозначили причины, являющиеся основными при возникновении несчастных случаев на предприятиях энергетического комплекса. Специалисты энергетических предприятий в свою очередь поделились опытом по обеспечению безопасного труда работников, существующим в их компаниях.