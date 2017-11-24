Больше половины прошедших диспансеризацию красноярцев имеют хронические болезни

Врачи подвели первые итоги диспансеризации в этом году и признали, что большинство жителей Красноярского края имеют хронические заболевания.

Как рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, в этом году первый этап диспансеризации в Красноярском крае прошли 295,2 тыс. человек. По плану диспансеризацию должны пройти 470,197 тыс. человек. Во время первого этапа человека обследуют, чтобы найти у него признаки хронических заболеваний. Если болезнь нашли, то пациента ждет второй, углубленный, этап диспансеризации, который позволит врачам уточнить диагноз. Этот этап в Красноярском крае прошли лишь 35 % от пациентов, прошедших первый этап.

По итогам обследований лишь 27,9 % пациентов оказались полностью здоровы. 19% отнесены ко второй группе здоровья — они имеют факторы риска развития заболеваний. Большинство же — 53,1 % от числа прошедших обследование — имеют хронические заболевания. Их относят к третьей группе здоровья.

«Среди факторов риска на первом месте находится нерациональное питание — 19,2 %. Далее опасность для человека представляют низкая физическая активность — 11,4%, употребление табака — 9,6 %, избыточная масса тела — 9,8 %, повышенный уровень артериального давления — 7,6 %. Среди обследованных 3,3 % имеют высокие значения сердечно — сосудистого риска, 2,5 % — очень высокие», — отметили в пресс-службе.

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По данным минздрава, чаще всего жители Красноярского края страдают от болезней системы кровообращения — 361,2 случая на 100 тыс. населения. На втором месте болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — 205,1 случаев на 100 тыс. населения. Третью строчку рейтинга заняли болезни органов пищеварения — на них проходится 118,9 случаев. Далее идут болезни мочеполовой системы (74,4 случаев), болезни нервной системы (35,1 случаев) и болезни органов дыхания — 37,4 случаев на 100 тыс. населения.

В Минздраве напомнили, что в этом году диспансеризации подлежат граждане следующих годов рождения: 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

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