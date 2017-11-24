Дорожные полицейские напомнили о предстоящем похолодании в Красноярске

Обстановка на дорогах Красноярска может серьезно осложнится из-за похолодания.

По прогнозу синоптиков 26 ноября в центральных и южных районах Красноярского края ожидается резкое понижение температуры. Если ночью будет около 0 °С, то днем в воскресенье столбики термометров покажут уже −11.. −18 °С. Изменения погоды будет сопровождать порывистый северо-западный ветер со скоростью от 15 до 25 метров в секунду.

Сотрудники дорожной полиции предупреждают автомобилистов, то такая погода может существенно осложнить обстановку на дорогах.

«Автоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров и держать дистанцию, а пешеходам-переходить проезжую часть только в разрешенных местах, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта», — напомнили в дорожной полиции.

В краевом управлении МЧС также советуют опасаться сосулек, которые образовались на крышах домов во время оттепели. Красноярцам советуют не ходить рядом с домами, не парковать около них машины. Очищать крыши от надели должны коммунальные службы, поэтому горожанам советуют обращаться в свои управляющие компании.