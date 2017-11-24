Новые светофоры на Караульной заблокировали движение в сторону центра Красноярска

Красноярцы жалуются на заторы, возникшие после включения светофоров на ул. Караульная в Красноярске.

Сегодня сервис «Яндекс.Пробки» оценивает заторы на дорогах Красноярска в 7 баллов. Самая сложная ситуация сложилась в Советском районе города — движение затруднено рядом с ТРЦ «Планета», а также на прилегающих к ней улицах. Автомобилисты жалуются на плохую уборку дорог, поясняя, что проезжая часть вся покрыта «ледяными сталагмитами» — наростами, образовавшимися при таянии снега с соляной подсыпкой.

Дополнительные сложности, по словам местных жителей, создали три светофора на ул. Караульной — один находится на перекрестке с ул. Чернышевского, второй на ул. Линейная, а третий в районе Кардиоцентра. Появились два последних светофора здесь во время недавнего ремонта Караульной, но до сегодняшнего дня работали в мигающем режиме.

«Движение обычно в субботу трудное, все едут на рынки и в „Планету“. Сегодня добавилась пробка в сторону центра по Караульной. Раньше ее тут не было. Вероятно, это связано с новыми светофорами», — предположил местный житель.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что светофоры действительно включили только сегодня.