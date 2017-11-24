Сурганова и оркестр, «Корпоратив» и классика с роком: новая неделя в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на предстоящей рабочей неделе, с 27 ноября по 1 декабря.

В понедельник, 27 ноября, в концертном зале «Гранд холл Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) выступит певец Ярослав Сумишевский. Артист представит новую концертную программу «Исповедь»: романсы, народные песни и новые песни. Цена билетов 1000 — 2600 рублей, начало в 19:00.

Во вторник, 28 ноября, на камерной сцене театра имени Пушкина (проспект Мира, 73) красноярцам покажут «Тихий шорох уходящих шагов» режиссера Олега Рыбкина. «Это пьеса о важных человеческих ценностях, таких как семья, память, дом», — рассказывает режиссер. Начало спектакля в 19:00, стоимость билетов 400 рублей. Следующий показ состоится 27 декабря 2017 года.

«Сурганова и оркестр» выступит перед красноярцами в среду, 29 ноября, на сцене Красноярского музыкального театра (проспект Мира, 129). Знаменитая рок-группа представит новую концертную программу «К слову „жизнь“». Начало концерта в 19:00, стоимость билетов от 1200 до 3000 рублей.

Премьера спектакля «Корпоратив» состоится в четверг, 30 ноября, в Доме актеров (ул. Бограда, 26). Комедийная постановка расскажет о том, как в офисе одной компании мужчины готовились поздравить женщин с 8 Марта и что из этого вышло. Стоимость билетов 600 рублей, начало в 19:00.

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В пятницу, 1 декабря, в большом зале филармонии (площадь Мира, 2Б) выступит группа Dagamba. Вместе с оркестром Siberian Percussion они представят новую концертную программу #LudwigVanRammstein. В этот раз музыканты исполнят композиции Бетховена в стиле рок-музыки, а песни Rammstein получат академическое звучание. Начало в 19:00, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей.

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