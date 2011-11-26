Бесплатный спектакль в память о Дмитрии Хворостовском вызвал ажиотаж и огромную очередь

Благотворительный спектакль в память о Дмитрии Хворостовском вызвал ажиотаж у красноярцев.
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Напомним, Красноярский оперный театр обьявил, что в воскресенье, 26 ноября состоится бесплатный показ спектакля «Трубадур» в память об ушедшем из жизни артисте. В этом спектакле выдающийся певец неоднократно блистал на лучших мировых оперных сценах.
С самого утра к театру пришло множество красноярцев, однако большинство из них не смогли попасть на спектакль. В пресс-службе оперного театра рассказали, что по состоянию на 11:15 бесплатных билетов уже не было.
В кассе театра пояснили, что на вечерний показ «Трубадура» билеты еще есть — их стоимость начинается от 150 рублей.
Советский, российский, британский оперный певец-баритон. Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки
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