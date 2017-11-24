В Красноярском крае стали значительно больше пить

Красноярский край занял 58 место в рейтинге трезвости, упав за год на 12 пунктов. Федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ провели совместное исследование и составили «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2017».

Как и в прошлом году, самыми трезвыми регионами оказались Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. Эти три региона лидируют в рейтинге третий год подряд. Завершает рейтинг второй год подряд Магаданская область. Перед ней расположились Республика Бурятия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Красноярский край продолжил терять свои позиции в этом рейтинге. Если в 2015 году он был на тридцатой строчке в списке, в прошлом скатился до 46, то в этом году занял лишь 58 место из 85 регионов России. Республика Хакасия находится на 74 месте, потеряв 6 пунктов с прошлого года. Осложнилась ситуация в Туве — если в прошлом году ей удалось подняться на 35 место с 76, то в этом году она снова упала на 16 пунктов и заняла 51 место среди регионов России.

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Составители рейтинга рассказали, что оценивали регионы по шести основным критериям: количеству умерших от отравления алкоголем, количеству больных алкоголизмом, региональному объему проданной алкогольной продукции, числу правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкоголя. Кроме этого аналитики учитывали региональное антиалкогольное законодательство — количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и количество дней, когда алкоголь нельзя покупать совсем.

Если в рейтинге за 2015 год брался в расчет объем продаж только двух видов — пива и водки, то в этом году эксперты приняли во внимание сразу 12 видов алкогольной продукции — водку, ликеры, коньяки, вина и винные продукты, а также пиво, сидры, медовуху и напитки, изготовленные на основе пива.