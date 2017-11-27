Красноярская полиция открыла антиалкогольную «горячую линию»

В городской полиции рассказали, куда сообщать о продаже контрафактного алкоголя.

Горячую линию с названием «Стоп, алкоголь», открыли с сегодняшнего дня в городской полиции. Телефон с номером 8-950-436-38-50 будет работать круглосуточно. По нему горожане могут сообщить полицейским о продаже алкоголя без документов, бутылок без маркировки, а также о том, где спиртное продают в ночное время.

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Стражи порядка обещают реагировать на все сообщения и принимать меры к нарушителю.

«Напоминаем, что реализация алкогольной продукции может осуществляться организациями на основании лицензии в стационарных торговых объектах, с 8:00 до 23:00, при наличии федеральных специальных марок и акцизных марок и лицам, достигшим 18 лет», — напомнили в пресс-службе.