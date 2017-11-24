У Красноярска хотят забрать Центральный парк

Компания «Центральный парк», управляющая одноименным местом отдыха красноярцев, пытается забрать этот объект в собственность. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Красноярского края.

В октябре 2017 года суд начал производство по иску «Центрального парка» к департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска. Суть претензий сводилась к тому, что в июле этого же года чиновники отказали предпринимателям в приоритетном праве приватизации парка, на котором бизнесмены настаивали как его арендаторы.

В этом статусе компания «Центральный парк» пребывает с 2002 года. Сам же договор заключен на 25 лет. Таким образом, предприниматели должны были управлять главным парком Красноярска еще минимум 10 лет.

Чем, при всем этом, вызвано желание сделать парк частным, неизвестно, — связаться с руководством управляющей компании не удалось. В департаменте же муниципального имущества пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Стоит отметить, что, по данным системы «Контур.Фокус», учредителем компании «Центральный парк» является холдинг «Сибирь», принадлежащий бизнесменам Даниилу Бриману (76 %) и Сергею Кудрявцеву (24 %). По итогу 2016 года предприятие («Центральный парк») показало чистый убыток в 13,9 млн рублей.

Нарекания к деятельности управляющей компании возникают уже много лет. К примеру, еще в 2009 году стало известно, что арендуя 14 гектаров парковой площади в центре Красноярска всего за примерно 640 тысяч рублей в год, предприниматели сдавали его в субаренду примерно за те же деньги — только за участок, на котором можно было разместить, скажем, торговую палатку.

В дальнейшем ситуация не очень изменилась — стоимость аренды, конечно, выросла (почти до 5 млн рублей в год в 2014-ом), а вот подход к управлению остался прежним. Дошло до того, что даже тогдашний мэр Красноярска Эдхам Акбулатов начал поговаривать о расторжении договора и необходимости поиска другой управляющей компании для парка.