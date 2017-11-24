Красноярцы пожаловались спикеру краевого парламента на высокие тарифы ЖКХ

Председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов провел прием граждан. Среди тем, которые спикер обсудил с пришедшими красноярцами, были вопросы, связанные с высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, увековечивание памяти российского актера Иннокентия Смоктуновского, а также ряд частных вопросов.

Первым посетителем стала председатель Совета ветеранов Центрального района Красноярска Ирина Иванова. Она пожаловалась на высокие тарифы ЖКХ и отметила, что серьезнее всего это сказывается на бюджете пенсионеров. Красноярка предложила увеличить социальную норму, позволяющую платить за электроэнергию по льготному тарифу.

На сегодняшний день социальная норма составляет 110 киловатт, но этого, по мнению Ирины Ивановой, недостаточно, чтобы удовлетворить элементарные нужды. Она высказалась за ее повышение — до 150 киловатт. Дмитрий Свиридов отметил, что готов проработать этот вопрос вместе с депутатами из комитета по строительству и ЖКХ.

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Еще один посетитель — красноярец Александр Жемчугов поднял на приеме вопрос об увековечивании памяти знаменитого российского актера Иннокентия Смоктуновского, который жил и работал в Красноярском крае. Среди предложений — открытие музея, создание сквера имени артиста, а также установка памятника.

Спикер Законодательного Собрания поддержал такую идею и напомнил, что Иннокентий Смоктуновский много лет проработал в норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского, где до сих пор тепло вспоминают о нем. Дмитрий Свиридов пообещал обсудить эту инициативу вместе с комитетом по образованию, культуре и спорту.

В ходе приема граждан перед председателем Законодательного Собрания также были подняты такие проблемы, как состояние ливневых канализаций в краевом центре, выкуп спортивного зала из частной собственности в пользу красноярской школы № 70 (ул. Аэровокзальная, 4г) и многое другое.

Все вопросы Дмитрий Свиридов взял в проработку. По части из них будут подготовлены обращения в администрацию Красноярска.