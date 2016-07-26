Эксперты рассказали о будущем краевой энергетики

Сегодня в рамках VIII Сибирского энергетического форума, который проходит в Красноярске с 22 по 24 ноября, эксперты обсудили перспективы развития энергетической отрасли региона.

Как отметил депутат Госдумы Виктор Зубарев, для Красноярского края энергетика является экономическим драйвером, однако сохранение роли страны как ведущей энергетической державы во многом зависит от решений в правовом поле, которые будут приняты в ближайшие годы. В настоящее время Госдума, Комитет по энергетике и Министерство энергетики РФ ведут работу по совершенствованию нормативно-правовой базы. Основная задача — завершить реформу отрасли, осуществив переход от индустриальной модели к конкурентной.

«Нам важно обеспечить развитие конкуренции на розничном рынке электроэнергетики за счет увеличения предложения электроэнергии в энергосбытовой деятельности и за счет расширения состава участников и ограничения монополии», — уточнил Зубарев.

В рамках сегодняшнего заседания эксперты затронули вопрос экологии энергетической отрасли. По мнению и. о. Министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолия Цыкалова, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу тепло- и электрогенерирующими компаниями региона ухудшают экологию края. Решать проблему необходимо путем разработки схемы газификации территорий, а также с помощью альтернативных способов получения энергии — ветровых и солнечных электростанций, которые уже работают, например, в Богучанском районе. Кроме того, энергетика может помочь в решении проблем с отходами лесопромышленного комплекса — в территориях уже функционируют котельные, работающие на отходах деревообрабатывающих предприятий.

Вопрос обеспечения ресурсами региона напрямую зависит от нефтяной отрасли. Председатель Научного совета РАН по геологии и разработке месторождений нефти, газа и угля Алексей Конторович пояснил, что в настоящее время каждая десятая тонна нефти России добывается в Восточной Сибири, однако до конца потенциал территории не исчерпан.

«Задача государства — подготовить районы к освоению. Если мы хотим, чтобы нефтегазовая отрасль работала до конца 21 века, нужно думать о сырьевой базе ежедневно», — уточнил академик, добавив, что наиболее перспективным районом является территории севернее Нижней Тунгуски.

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Заключительным пунктом повестки пленарного заседания стал вопрос модернизации сибирских гидроэлектростанций. В настоящее время производится замена рабочих колес Красноярской ГЭС, оборудование также устанавливается на Братской и Усть-Илимской ГЭС.

Как рассказал гендиректор АО «ЕвроСибЭнерго» Вячеслав Соломин, в Сибири есть потенциал для дальнейшего развития предприятий гидроэнергетики и строительства новых станций.

Результаты экспертных обсуждений, круглых столов и дискуссий Сибирского энергетического форума будут переданы на федеральный уровень для дальнейших законодательных инициатив.