Красноярские металлурги поедут в Сочи на Alимпиаду

На красноярской промышленной площадке РУСАЛа завершается первый этап корпоративной спартакиады. Финальная часть состязаний состоится весной в Сочи. За шанс испытать себя на олимпийских объектах борются сейчас сотни кразовцев.

На заводах алюминиевой компании трудится множество спортсменов, завоёвывающих награды высшего достоинства на всероссийских и международных состязаниях. Теперь у них есть возможность проявить своё мастерство и волю к победе в корпоративной спартакиаде, финал которой состоится в апреле 2018 года в Сочи. «Alимпиада» — так назвали в РУСАЛе масштабное спортивное событие, которое охватило все предприятия компании.

К Черному морю поедут команды спортсменов, продемонстрировавших самые лучшие результаты в соревнованиях на своих заводах. При этом в каждой дисциплине, включенной в программу корпоративной спартакиады, разыграют личное первенство, командное первенство и общекомандное первенство промплощадки.

Соревноваться металлурги будут в восьми видах спорта: комбинированная эстафета, волейбол, стритбол, мини-футбол, гиревой спорт, перетягивание каната, настольный теннис, шахматы. В финале корпоративной спартакиады в Сочи судить все соревнования будут профессиональные арбитры, имеющие опыт обслуживания турниров и чемпионатов самого высокого уровня. Alимпийцы разместятся в отельном комплексе «Имеретинский», где смогут отдыхать после напряженных состязаний и готовиться к новым соревнованиям.

А пока на красноярской промплощадке выявляют спортивных лидеров в командном и личном зачетах.

«Кразовцы умеют добиваться не только производственных побед, — отмечает управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов. — Спорт в жизни металлургов присутствует всегда: помимо внутренних состязаний, в которых участвуют представители от всех дирекций, русаловцы — бессменные лидеры спартакиады Советского района Красноярска. Это тоже показатель уровня спортивной подготовки сотрудников. Убежден, что и на корпоративной спартакиаде мы достойно представим завод и город».

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На днях завершены состязания в гиревом спорте — одном из популярных и любимых у заводчан. 41 человек уже продемонстрировали свои возможности. В личном зачете самый большой вес — 172 килограмма — поднял представитель Инженерно-технологического центра РУСАЛа. А шестеро сотрудников дирекции по обеспечению производства КрАЗа заняли в командном зачете первое место, подняв в общей сложности 750 килограммов. Это вес одного автоприцепа.