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Фоторепортаж: Siberian Power Show в Красноярске

Фоторепортаж: Siberian Power Show в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
30.03.2017
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Фото: фитнес-клуб NRGym

Главными площадками фестиваля стали павильоны МВДЦ «Сибирь» и сцена зала «Гранд холл Сибирь». ММА турнир «Противостояние», турнир по бодибилдингу, армрестлинг, танцевальные состязания, гиревой спорт, тяжелая атлетика, pole dance — это далеко не весь список зрелищ. Всего на спортивном событии собрались более 800 сильнейших спортсменов с различных уголков планеты. Они приняли участие в 20 турнирах, охватывающих все направления «железного» спорта и фитнеса.

Генеральным партнером события стал красноярский фитнес-клуб NRGym. Логотип и надпись на футболке говорят сами за себя.
В одном из выставочных павильонов фитнес-клуб NRGym представил оборудование своих тренажерных залов: велотренажеры, беговые дорожки и другие полезные для души и тела приспособления.
Современные кардиотренажеры превращают любую изнурительную тренировку в приятную. Только представьте — во время пробежки или гонки вам могут показывать любимый фильм, обеспечить выход в интернет. Это почти как лежать на диване с ноутбуком и сериалом, только фигура от этого не страдает, а наоборот.
Все вышеперечисленное оборудование (и даже больше) можно найти в залах фитнес-клуба NRGym, а команда опытных тренеров поможет достичь результатов от походов в зал быстрее.

Второй стенд фитнес-клуба NRGym — интерактивная площадка с конкурсами и полезными призами. Сильные, смелые, ловкие и умелые под бдительным контролем зеленого Халка могли опробовать на себе часть групповых программ фитнес-клуба и вдоволь посмеяться.

Халк бдит — гости площадки NRGym надувают шарики.
Крутить обруч — тоже искусство. Кроме того, это отличное упражнение для тонкой талии.
Ну и какое мероприятие без лотерейных билетов и полезных спортивных подарков для гостей Siberian Power Show.

Вишенкой на торте красивого спортивного события стали соревнования на сцене зала «Гранд холл Сибирь» — крупнейший международный турнир по бодибилдингу в Сибири. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены России и ближнего зарубежья. Он станет первым крупным турниром сезона, по результатам которого можно будет выявить лидеров весеннего сезона 2017 года. Тренерскому составу фитнес-клубов NRGym удалось попасть в число победителей: Андрей Полийчук, выступавший к категории «бодибилдинг» до 80 кг, удостоился серебряной награды, Павел Котлубаев («бодибилдинг», свыше 100 кг) также взял серебро, а Павел Плюхин («классический бодибилдинг» до 180 см) занял почетное третье место.

Красавцы-мужчины с телом, которому позавидуют многие читатели.
Девушки со сцены готовы убить не только взглядом, но и кое-чем еще.
Представляете, сколько сил и времени вложено в эти мышцы? А как поживает ваша физическая форма? До пляжа осталось чуть больше двух месяцев — поторопитесь!
Лучшие из лучших на одной сцене не скрывают радости.
Обои на ваш рабочий стол. Не благодарите!

Фитнес-клуб NRGym
В ТРЦ «ПОКРОВSKY»
Адрес: ул. Мартынова, 12
Телефон: (391) 206-11-06

В ЖК «Белые Росы»
Адрес: Ярыгинская набережная, 27
Телефон: (391) 206-11-06

Сайт: nrgym.club
Соцсети: «ВКонтакте», Instagram

Согласитесь, кадры вдохновляют на подвиг. Так что если вы пока не готовы щеголять точёной фигурой, надевать юбку покороче или без стеснения оголять благородный мужской торс, вам пора учиться у профессионалов. Сделать это вы можете в фитнес-клубе NRGym под чутким руководством персонального тренера. Начните заниматься профессионально уже сегодня и вам не придется краснеть за себя этим летом!

Все фотографии предоставлены фитнес-клубом NRGym

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