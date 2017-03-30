Фоторепортаж: Siberian Power Show в Красноярске

Главными площадками фестиваля стали павильоны МВДЦ «Сибирь» и сцена зала «Гранд холл Сибирь». ММА турнир «Противостояние», турнир по бодибилдингу, армрестлинг, танцевальные состязания, гиревой спорт, тяжелая атлетика, pole dance — это далеко не весь список зрелищ. Всего на спортивном событии собрались более 800 сильнейших спортсменов с различных уголков планеты. Они приняли участие в 20 турнирах, охватывающих все направления «железного» спорта и фитнеса.
Второй стенд фитнес-клуба NRGym — интерактивная площадка с конкурсами и полезными призами. Сильные, смелые, ловкие и умелые под бдительным контролем зеленого Халка могли опробовать на себе часть групповых программ фитнес-клуба и вдоволь посмеяться.
Вишенкой на торте красивого спортивного события стали соревнования на сцене зала «Гранд холл Сибирь» — крупнейший международный турнир по бодибилдингу в Сибири. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены России и ближнего зарубежья. Он станет первым крупным турниром сезона, по результатам которого можно будет выявить лидеров весеннего сезона 2017 года. Тренерскому составу фитнес-клубов NRGym удалось попасть в число победителей: Андрей Полийчук, выступавший к категории «бодибилдинг» до 80 кг, удостоился серебряной награды, Павел Котлубаев («бодибилдинг», свыше 100 кг) также взял серебро, а Павел Плюхин («классический бодибилдинг» до 180 см) занял почетное третье место.
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Согласитесь, кадры вдохновляют на подвиг. Так что если вы пока не готовы щеголять точёной фигурой, надевать юбку покороче или без стеснения оголять благородный мужской торс, вам пора учиться у профессионалов. Сделать это вы можете в фитнес-клубе NRGym под чутким руководством персонального тренера. Начните заниматься профессионально уже сегодня и вам не придется краснеть за себя этим летом!
Все фотографии предоставлены фитнес-клубом NRGym
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