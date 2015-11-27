В Нижнеингашском районе директор школы говорил с учеником о плохом поведении и избил его

В Нижнеингашском районе Красноярского края директора школы могут обвинить в избиении ученика. Следователи краевого управления СК РФ возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий.

Как пояснили в управлении, 13 октября в средней школе пос. Тинской директор учебного заведения пытался провести воспитательную беседу о плохом поведении с учениками 7 класса. Во время разговора один из подростков начал ругаться с мужчиной. В ответ тот нанес мальчику несколько ударов по лицу, по шее и два раза стукнул школьника головой о стену.

«Во время произошедшего в кабинете находились другие ученики и заместитель директора. Пострадавший ребенок рассказал о конфликте матери, которая обратилась в правоохранительные органы», — пояснили в управлении.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время директора школы допросят, а мальчик пройдет судебно-медицинскую экспертизу.