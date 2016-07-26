Следователи разбираются в причинах отравления ачинских кадет

Следователи проверят, из-за чего отравились воспитанники Ачинского кадетского корпуса. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

20 ноября около 16:00 в медпункт Ачинского кадетского корпуса пришли 9 воспитанников и пожаловались на тошноту. Отравившихся детей увезли в инфекционное отделение ачинской больницы, в настоящее время их жизнь и здоровье вне опасности.

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Вечером того же дня о массовом отравлении кадет сообщили следователям. Оперативники и сотрудники Роспотребнадзора приехали на место происшествия, там взяли на анализ образцы еды, которой кормили детей.

По факту отравления воспитанников Ачинского кадетского корпуса проводится проверка. По предварительной версии, причиной стала кишечная инфекция.