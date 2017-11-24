Жителям края предоставят льготные тарифы на тепло и горячую воду

Несколько населенных пунктов края получат субсидии на оплату тепла и горячей воды. Соответствующие изменения рассмотрели и внесли в проект бюджета ко второму чтению депутаты Законодательного Собрания края.

Сегодня на комитете по строительству и ЖКХ народные избранники рассмотрели законопроект о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Первый заместитель министра финансов края Ирина Пастухова напомнила об основных изменениях, которые планируется внести в проект бюджета ко второму чтению. Некоторые из рекомендаций депутатов были учтены в документе.

«Одна из поправок касается так называемого льготного тарифа для тех территорий, где применяется электроотопление. Поправка очень важна с социальной точки зрения. Мы добавляем почти 200 млн рублей на субсидирование тарифа на тепло и горячую воду гражданам и юридическим лицам нескольких территорий (город Кодинск, поселки Тесь Минусинского района, Шушенское и Ильичево Шушенского района), где очень высокий уровень оплаты. Это эксперимент по введению льготного тарифа, и если он будет удачным, мы будем распространять его на другие территории края», — рассказал вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш.

Еще одна поправка касается субсидий бюджетам муниципальных образований на градостроительную документацию.

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«Сами муниципалитеты не в силах выделить деньги, и это стопорит программы развития территорий: строительство инфраструктуры, коммунальных сетей, жилья и всего остального. Субсидии дадут возможность развиваться дальше. Этого, конечно, недостаточно. Мы просили гораздо больше, хотя и понимаем, что бюджет ограничен. Будем настаивать на внесении других наших поправок в проект постановления по бюджету. Мы видим колоссальную потребность в расходах на расселение из аварийного и ветхого жилья, потребность в программе снабжения чистой питьевой водой населения края. Комитет в течение года при внесении корректировок в бюджет будет просить увеличивать расходы на эти цели», — отметил Кулеш.

По итогам обсуждения депутаты края рекомендовали законопроект о региональном бюджете ко второму чтению. Ожидается, что с внесенными поправками он будет принят на сессии Законодательного Собрания, которая состоится в этот четверг, 30 ноября.