Бюджет Красноярского края приняли в первом чтении

На сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в первом чтении.

С основным докладом перед народными избранниками выступил и.о. вице-премьера — министра финансов края Владимир Бахарь. По его словам, основой региональной экономики, как и в прошлые годы, станет добывающий сектор, металлургия, машиностроение, высокотехнологичные производства. Объем инвестиций прогнозируется на уровне 430 млрд рублей, а валовый региональный продукт — 2,2 трлн рублей.

Самым большим источником бюджетных доходов останется налог на прибыль организаций. В 2018 году он прогнозируется в сумме 86,4 млрд рублей. На втором месте следует налог на доходы физических лиц. Ожидается, что он даст казне 47,8 млрд рублей.

«Налог на имущество организаций тоже немного прирастет и предварительно составит 22,3 млрд рублей. Из федерального бюджета планируются безвозмездные поступления в размере 27 млрд рублей, из них 22 млрд — это целевые средства», — отметил Бахарь.

Приоритетами, которые заложены в бюджете, стали, по словам и.о. министра финансов, индексация зарплаты бюджетников и социальных выплат, исполнение указов президента, подготовка Красноярска к Универсиаде и Енисейска к 400-летию. Также финансовый документ включает в себя строительство двух школа — в Красноярске и Канске, инвестиции в здравоохранение (реконструкция Красноярской краевой клинической больницы, строительство Богучанской ЦРБ, перинатального центра в Норильске, третьей очереди онкоцентра), модульные центры в муниципалитетах края и многое другое.

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Кроме того, в ближайшие годы Красноярский край намерен принять участие в федеральных проектах и будет реализовывать собственные. Ключевой задачей, как и в предыдущие годы, остается снижение дефицита.

В завершение Владимир Бахарь отметил, что по итогам встречи депутатов, врио губернатора и правительства в рамках «нулевого чтения» была подготовлена поправка, увеличивающая расходы внесенного проекта бюджета на 1,3 млрд рублей. Распределением этих средств займутся в рамках подготовки финансового документа ко второму чтению.

С учетом поправки параметры бюджета-2018 выглядят следующим образом: доходы составят 217,5 млрд рублей; расходы запланированы в объеме 232,3 млрд рублей; дефицит образуется в размере 14,8 млрд рублей.

В ходе обсуждения некоторые народные избранники высказали ряд жестких замечаний, однако законопроект краевого бюджета на трехлетний период все же был принят в первом чтении.