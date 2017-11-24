Никакой мобилизации: школы Красноярского края продолжают работать в обычном режиме

Школы Красноярского края не будут работать в режиме военного времени. Об этом Newslab.ru рассказали в министерстве образования Красноярского края.

Скан документа, который якобы предписывал перевести все школы региона на военное положение, появился в сети на этих выходных. В региональном минобре подтвердили — он подлинный. Вот только суть его не в том, о чем начали говорить в соцсетях.

«На прошлой неделе обновились методические рекомендации к условиям работы в режиме мобилизации, — говорят чиновники, — и это распоряжение просто говорит о том, что теперь, в критической ситуации, нужно ориентироваться на них, а не на старую методичку».

Также в министерстве добавили, что этот документ предназначен только для внутреннего использования, и сейчас соответствующие органы ищут утечку. Виновного ждет дисциплинарное взыскание.