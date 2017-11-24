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В Красноярске бизнесмены и госслужащие сразились в волейбол
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В Красноярске бизнесмены и госслужащие сразились в волейбол

27 ноября 21:15
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25 ноября в Красноярске прошли матчи второго игрового дня корпоративного чемпионата по волейболу «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы турнира, украшением третьего тура стало противостояние «ЭкоРЕСУРСА» и «Востсибнефтегаза», с огромным трудом «экологи» сломили сопротивление оппонентов и выиграли — 2:1, в друг других встречах борьбы не получилось. «КрайДЭО» обыграл «Энергозащиту» — 2:0, с таким же счётом завершился матч «NL International» — «Полюс».

Виталий Шабалин («„NL International“»): «Во втором сете отдыхал, копил силы для матча с „КрайДЭО“, для меня это самый принципиальный поединок. На их стороне сыгранность, они постоянно вместе играют, хорошо понимают друг друга, мы же толком не тренировались, но в мастерстве, считаю, „дорожникам“ не уступаем, всё решится на площадке».

Анастасия Рысьева («Востсибнефтегаз»): «Жаль, что не сумели себя проявить на тай-брейке, могли добиться большего. Сыгранности, конечно, нам не хватает, таким составом не играли и даже не тренировались, первую партию привыкали друг к другу, но всё впереди. Я всегда была пасующей, ещё в университете играла на этой позиции. В первый раз участвую в чемпионате, всех команд не знаю, но будем стараться подняться, как можно выше».

Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
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В четвертом туре наиболее интересным получился матч между «NL» и «КрайДЭО, дебютант чемпионата создал проблемы главному претенденту на первое место, но все-таки уступил — 0:2. «ЭкоРЕСУРС» и «Востсибнефтегаз» без особых проблем одолели «Энергозащиту» и «Полюс» соответственно — 2:0.

Роман Степанов («КрайДЭО»): «Соперники разные по уровню, команды подтягивают друг друга. Мы знали игроков „НЛ“, поэтому нельзя сказать, что начали слишком расслабленно, настрой был, но, как оказалось, недостаточный. Потом добавили в защите, привели в порядок подачи и атаку. Думаю, что главным соперником в борьбе за первое место станет „ЭкоРЕСУРС“, в следующем туре узнаем, кто сильнее. Я играю в первый раз в „Лиге Чемпионов Бизнеса“, турнир нравится, всё отлично».

Константин Новодворский («Востсибнефтегаз»): «К сожалению, сегодня выиграли всего один матч, хотя могли добиться большего, не хватило нам еще пары игроков, которые не смогли приехать из-за работы. Отмечу Анастасию Рысьеву, она усилила нас. Мы проиграли 2 матча. Теперь тяжело будет бороться за первое место, но надеемся по итогам чемпионата оказаться в призерах».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY

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