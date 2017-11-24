В Красноярске прошли очередные матчи корпоративного чемпионата по футболу

В Красноярске в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли очередные матчи седьмого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы чемпионата, в дивизионе «А» «АДК» и «Мир Красок» сильнейшего не выявили — 1:1, «Бриз» с крупным счетом переиграл «Красфарму» — 8:3, а «Енисей» победил «Гросс» — 6:3.

«Первый тайм получился равным и очень тяжелым. А вот во втором соперник стал действовать не так строго, дав нам много пространства. Соскучился по игре, прошлый тур пропустил, наверное, поэтому и стремился забить, как можно больше. Вышли в лидеры — хорошо. Но впереди важнейшие матчи. И не только с „дорожниками“, с двумя другими оппонентами также будут сложные поединки. Очень хочется выиграть, наконец, чемпионат, никакие индивидуальные награды не нужны, главное, чтобы команда стала первой», — рассказал Михаил Оганичев из «Бриза».

В дивизионе «В» «РиноСервис» без особых проблем превзошел АВМП — 8:0, «Арбан» в самом результативном матче дня одолел «Красэнерго» — 8:5, «Рич Фэмили» одержал уверенную победу над «PegasFly» — 7:2.

«Такие матчи тоже полезны, можно наиграть связи, улучшить взаимодействие с партнерами по команде. Я стал играть после первого круга, мне очень нравится турнир. Радует, что так уверенно лидируем, ставим перед собой задачу пройти весь чемпионат без поражений. В следующем сезоне хотелось бы попробовать себя в сильнейшем дивизионе», — поделился впечатлениями игрок «РиноСервис» Иван Бушунов.

В дивизионе «С» в поединке лидеров «ЛДК № 1» с минимальным счетом переиграл «Стальмонтаж» — 1:0, «СУЭК» оказался сильнее «Горэлектротранса» — 3:1, а «Радиосвязь» удержала победный счет в матче с «Аэропортом Емельяново» — 5:3.

«Улучшения в нашей игре есть. Стали понимать друг друга, но сил на весь матч не хватает. Сегодня не было Андрея Камины, он травму получил, не мог сыграть. Мы еще толком не привыкли к чемпионату, к его скоростям. Все-таки дебютанты, раньше вместе практически не играли, постараемся до конца чемпионата разжиться очками», — подвел итог матча Руслан Мирзамамедов из команды «Горэлектротранс».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY