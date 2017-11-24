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В Красноярске прошли очередные матчи корпоративного чемпионата по футболу
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В Красноярске прошли очередные матчи корпоративного чемпионата по футболу

26 ноября 21:15
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В Красноярске в манеже «Футбол-Арена «Енисей» прошли очередные матчи седьмого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса» по футболу.

Как рассказали организаторы чемпионата, в дивизионе «А» «АДК» и «Мир Красок» сильнейшего не выявили — 1:1, «Бриз» с крупным счетом переиграл «Красфарму» — 8:3, а «Енисей» победил «Гросс» — 6:3.

«Первый тайм получился равным и очень тяжелым. А вот во втором соперник стал действовать не так строго, дав нам много пространства. Соскучился по игре, прошлый тур пропустил, наверное, поэтому и стремился забить, как можно больше. Вышли в лидеры — хорошо. Но впереди важнейшие матчи. И не только с „дорожниками“, с двумя другими оппонентами также будут сложные поединки. Очень хочется выиграть, наконец, чемпионат, никакие индивидуальные награды не нужны, главное, чтобы команда стала первой», — рассказал Михаил Оганичев из «Бриза».

Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Угощение для участников и зрителей мачта

В дивизионе «В» «РиноСервис» без особых проблем превзошел АВМП — 8:0, «Арбан» в самом результативном матче дня одолел «Красэнерго» — 8:5, «Рич Фэмили» одержал уверенную победу над «PegasFly» — 7:2.

«Такие матчи тоже полезны, можно наиграть связи, улучшить взаимодействие с партнерами по команде. Я стал играть после первого круга, мне очень нравится турнир. Радует, что так уверенно лидируем, ставим перед собой задачу пройти весь чемпионат без поражений. В следующем сезоне хотелось бы попробовать себя в сильнейшем дивизионе», — поделился впечатлениями игрок «РиноСервис» Иван Бушунов.

В дивизионе «С» в поединке лидеров «ЛДК № 1» с минимальным счетом переиграл «Стальмонтаж» — 1:0, «СУЭК» оказался сильнее «Горэлектротранса» — 3:1, а «Радиосвязь» удержала победный счет в матче с «Аэропортом Емельяново» — 5:3.

«Улучшения в нашей игре есть. Стали понимать друг друга, но сил на весь матч не хватает. Сегодня не было Андрея Камины, он травму получил, не мог сыграть. Мы еще толком не привыкли к чемпионату, к его скоростям. Все-таки дебютанты, раньше вместе практически не играли, постараемся до конца чемпионата разжиться очками», — подвел итог матча Руслан Мирзамамедов из команды «Горэлектротранс».

Фотографии предоставлены Агентством спортивных событий FAIR-PLAY

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