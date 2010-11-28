В Красноярске чистят крыши домов от снега и сосулек

В Красноярске продолжается чистка крыш домов от наледи и снега. По состоянию на 27 ноября от ледяных наростов очищено более 60 % кровель многоквартирных домов под управлением «Жилфонда». Работы по очистке домов начались в пятницу и продолжались все выходные.

Сотрудники «Жилфонда» и подрядных организаций, задействованные в высотных работах, прошли дополнительный инструктаж по технике безопасности при производстве и организации таких работ. Территория, где проходят работы огораживается сигнальной лентой с выставлением предупреждающих знаков, а работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: в касках и со страхующим поясом.

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Для борьбы с сосульками используются автовышки, а также привлекаются промышленные альпинисты. Всего за последние три дня для работы задействовано 30 бригад рабочих и альпинистов, а также 21 единица спецтехники. В среднем на обработку одного дома уходит от 40 минут до 1,5 часов. Также зачастую усложняет работу оставленный на придомовой территории личный автотранспорт. Полностью завершить работу планируется до конца недели.