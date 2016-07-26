В красноярских дворах начнут усиленную уборку снега и сосулек

Владельцам зданий, управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовали начать уборку крыш от сосулек и снега. Как сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства администрации Красноярска, особое внимание поручено уделить технике безопасности. Все сотрудники, которые задействованы в уборке, в том числе и работники на автовышках и машинах, должны пройти инструктаж.

В мэрии напомнили, что гололед, снег и сосульки во дворах — зона ответственности управляющих организаций. Именно они обязаны заниматься зимней уборкой и содержанием дворовых территорий. Работы по очистке кровель производятся за счет средств, накопленных на счете дома после внесения квартплаты каждым жителем.

«Снег и сосульки с крыш, козырьков балконов и балконных плит тоже должны убирать управляющие организации. Однако высотные работы с использованием специальной техники в некоторых дворах производить достаточно сложно из-за загруженности личным автотранспортом, узких проездов и других факторов. Кроме того, такие работы относятся к категории затратных. В любом случае, те, кто содержит здание, обязаны позаботиться о безопасности жильцов: на время опасного периода вывесить предупреждения и оградить опасные участки», — рассказали в департаменте.

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Если такие правила во дворе не соблюдаются — можно обратиться в управляющую домом организацию, в случае если реакции нет — в администрацию своего района. С теми, кто не соблюдает требования, проведут соответствующую работу. Жильцы могут зафиксировать факт неисполнения обязанностей и потребовать перерасчет за неполноценно оказанные услуги. Кроме того, пожаловаться на опасные крыши, сосульки, гололед и сугробы можно в информационно-диспетчерскую службу 005.