Специалисты «Красноярскэнерго» познакомили участников СЭФ-2017 с успешными практиками

Заключительный день VIII Сибирского энергетического форума объединил в Красноярске лидеров мировой энергетики и нефтегазовой отрасли в рамках работы четырех круглых столов. Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» обсуждали вопросы технологического присоединения, проблемы, возникающие у предпринимателей в процессе работы с сетевыми и энергосбытовыми компаниями, делились опытом подготовки профессиональных кадров.

В работе круглого стола «Целевая модель технологического присоединения, проблемы и решения» принял участие исполняющий обязанности заместителя директора филиала «Красноярскэнерго» по инвестиционной деятельности Сергей Любавин. Он остановился на существующих проблемах электроснабжения объектов застройки, схеме взаимодействия районных администраций с филиалом «Красноярскэнерго» и акцентировал внимание аудитории на эффективности комплексного подхода к планированию электросетевой инфраструктуры развивающихся районов края.

Одновременно, на еще одной площадке, опыт работы филиала в подготовке квалифицированных кадров специалистам компаний электросетевого комплекса и представителям учебных заведений презентовала начальник департамента управления персоналом Юлия Кузнецова. Предметом обсуждения среди участников стали такие темы, как профориентационная деятельность, практикоориентированная подготовка специалистов и дополнительное обучение персонала с целью повышения уровня его квалификации. Большой интерес вызвал рассказ Юлии Кузнецовой о проектах, реализуемых в компании в рамках выделенных направлений.

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Одним из завершающих мероприятий форума стал круглый стол, к участию в котором были приглашены представители правительства Красноярского края, Законодательного Собрания, красноярского Управления Федеральной антимонопольной службы, сетевых и энергосбытовых организаций, бизнес-сообщества. Филиал «Красноярскэнерго» на встрече представлял заместитель директора по реализации и развитию услуг Антон Стрельников.

Состоялся конструктивный диалог, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с технологическим присоединением к сетям инженерной инфраструктуры, эксплуатацией электрооборудования и безучетным потреблением электроэнергии, а также проблемами исчисления расчетного периода.

Во время работы форума участники могли подать свои предложения для включения в итоговые решения работы каждого круглого стола и совещания. Филиал «Красноярскэнерго» также представил свои рекомендации. По замыслу организаторов, все материалы будут оформлены резолюцией и направлены для рассмотрения участникам форума и всем заинтересованным организациям энергетической и нефтегазовой отраслей.