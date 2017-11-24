В Красноярске подвели итоги Сибирского энергетического форума

С 22 по 24 ноября в Красноярске состоялись VIII Сибирский энергетический форум и комплекс выставок «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и «Нефть. Газ. Химия».

Подводя итоги форума, и.о. министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил:

«Атмосфера трехдневной работы форума позволила нам перейти от понятий „партнеры“ и „коллеги“ — к „друзьям“. Все дни очень активно шли дискуссии, участники которых проявили большую заинтересованность. Несмотря на занятость компаний — сейчас идет отопительный сезон и зима подбрасывает нам сюрпризы, все руководители крупных компаний нашли время побывать на пленарном заседании и круглых столах, сами общались с гостями выставки. Это напомнило мне атмосферу Красноярского экономического форума. В целом, сложились очень хорошие впечатления от этого мероприятия. Я желаю всем нам, чтобы те задумки, которые были здесь сформулированы, были внедрены в жизнь, и на следующий год круг проблем становился меньше, а энергетика демонстрировала более высокие показатели работы».

Советник губернатора края Анатолий Матюшенко выразил благодарность руководителям предприятий, принявшим участие в выставках, и участникам круглых столов. «Форум явно показал, что мы не стоим на месте! Мы продвигаемся и в технологиях, и в административных решениях, и в вопросах энергоресурсосбережения, и в расширении тематики форума. Так, сегодня впервые в рамках форума прошел круглый стол по экологии. Было высказано много не политизированного, а по-настоящему полезного. У нас есть возможность сказать красноярцам, что энергетики не стоят на месте, а решают вопросы и развития, и экологии, и экономики», — сказал он.

К словам благодарности присоединился генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артем Мурадян: «Являясь членом оргкомитета форума, от имени „Красноярской ярмарки“ хочу выразить благодарность тем, кто стоял у истоков мероприятия — лично Анатолию Ивановичу Матюшенко, начинавшему форум с районного и городского формата, и тем, кто это знамя поддержал — Анатолию Григорьевичу Цыкалову, который придал масштабность и статусность форуму».

Затем Артем Мурадян подвел итоги и рассказал, что в рамках выставочной экспозиции было представлено 23 субъекта Российской Федерации. Из 25 регионов России прибыли на форум посетители-специалисты.

«Мы ежегодно наблюдаем качественный рост форума. На форум приезжают первые лица крупных компаний, чтобы лично принять участие в работе выставки и деловой программе. Уникальность нашей площадки заключается в том, что на выставке встречаются и производители практических решений, и покупатели. Мы уменьшили дистанцию между ними, предоставив возможность провести встречи и переговоры. Хотелось бы, чтобы данный формат развивался. И для нас подведение итогов форума — это старт для подготовки следующего», — заключил Артем Мурадян.

За время работы форумные площадки посетил 1 971 специалист из 906 организаций. Количество участников деловых мероприятий СЭФ — 887 человек. В работе экспозиции приняли участие 82 компании из разных городов и регионов России и республики Беларусь.

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В завершение церемонии гендиректору «Красноярской ярмарки» от лица министерства промышленности, энергетики и торговли края была вручена почетная грамота за активное участие в организации проведения VIII Сибирского энергетического форума.

VIII Сибирский энергетический форум и комплекс выставок «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и «Нефть. Газ. Химия» работали в МВДЦ «Сибирь» три дня — с 22 по 24 ноября.