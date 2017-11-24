Девять российских компаний стали лицензиатами Зимней универсиады-2019

Девять компаний России стали обладателями сертификатов лицензиата Зимней универсиады-2019 и вошли в список производителей, которые могут выпускать официальную продукцию с символикой Студенческих игр.

В следующем году ассортимент брендированной продукции Зимней универсиады-2019 пополнится деревянными солнцезащитными очками и аксессуарами из сибирских пород дерева, кондитерскими изделиями и мороженым. Также спортивные фанаты и болельщики смогут купить ювелирные изделия из золота и серебра, памятные медали, сумки и рюкзаки с символикой Студенческих игр.

Программа по выбору официальных лицензиатов Студенческих игр была запущена в середине 2016 года. Для производителей открыли около 30 категорий товаров, среди них канцелярские товары, печатная продукция, посуда, одежда и прочее. В настоящее время поступило свыше 50 заявок от компаний России. Завершится отбор лицензиатов в сентябре 2018 года.

В конце ноября 2017 года сертификаты на выпуск лицензионной продукции получили следующие компании: мастерская деревянных аксессуаров «Бревно», кондитерское объединение «Пекарево», компания «Юнилевер Русь», производитель почтовых марок «Марка», салон ювелирных изделий «Династия», полиграфическая компания «Ситалл», компания «Сувенир Сити», сеть магазинов «Эльсити» и производитель памятных медалей «Гознак»

«Нам очень интересно принять участие в данном проекте, безусловно, это станет большим шагом для развития компании, — отметил директор ООО „Бревно“ Артем Коровин. — Мы будем изготавливать очки из дерева, брелки, различные украшения и аксессуары, осветительные приборы. Рассчитываем на интерес к продукции среди взрослых и молодежи. Надеемся, что в будущем сможем принять участие в других крупных проектах, представлять рынок лицензионной продукции не только на территории Красноярска, но и других городов России».

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Планируется, что новая продукция от компаний поступит в продажу в 2018 году. Приобрести товары можно будет через интернет-магазин Студенческих игр и торговую сеть «Эльсисти».

Представители бизнеса уже обсудили концепцию выпуска будущей брендированной продукции и получили сертификаты на ее выпуск на образовательном семинаре, состоявшемся в ноябре этого года. Приглашенным экспертом мероприятия стал руководитель департамента лицензирования Олимпийского комитета России Игорь Бочкарев, который поделился опытом реализации маркетинговой кампании Олимпийских игр в 2014 году. Всего в семинаре приняли участие более 40 представителей лицензиатов Зимней универсиады-2019.

«Мы рады получить позитивный отклик со стороны бизнеса, поскольку для нас крайне важно предоставить участникам Зимней универсиады-2019 лучшие услуги и сервисы. И, конечно, сувенирная продукция оставляет самые позитивные эмоции у гостей Студенческих игр, позволяет увезти с собой воспоминание о грандиозном спортивном празднике», — рассказал руководитель Дирекции Студенческих игр Максим Уразов.

Получить подробную информацию об открытых категориях лицензионных товаров и подать заявку на их выпуск можно на сайте Студенческих игр в разделе «Лицензиатам».